كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراة الإمارات الودية

2021/01/03 | 08:16 - المصدر: NRT عربية

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المنتخب الوطني

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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إن آر تي

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، عن قائمة المنتخب لمباراة الامارات الودية والتي ستقام في دبي الأسبوع المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ووجهَ كاتانيتش مساء أمس السبت، 2 كانون الثاني 2021، الدعوة لـ(24) لاعبا، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع.

وضمت القائمة أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم.

ومن المقرر ان يسافر المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المباراة الودية، فيما سيعود من الامارات يوم الثالث عشر من الشهر الجاري.





ر.إ

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