نائب: العراق يحرق غازا يكفي لانتاج 5 الاف ميكاواط في العراق

2021/01/03 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، الاحد، أن العراق يحرق غازا يكفي لانتاج اكثر من 5 الاف ميكاواط، مشيرا الى ضرورة الاسراع بحسم ملف استثمار الغاز المصاحب.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حقول النفط العراقية تحرق الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج والذي تصل كميته الى 18 مليار م/2 سنويا وهي كمية كبيرة جدا لو تم استغلالها بالشكل الصحيح ستكون كافية لانتاج اكثر من 5 الاف ميكا واط وتحقق ايرادات مالية تصل الى عشرات الملايين من الدولارات”.

واضاف الكروي،ان” العراق يملك الكثير من الثروات المهدورة خاصة الغاز الطبيعي في ظل جود احتياطات عملاقة يمكن ان تتحول الى نافذة كبيرة لايرادات تسهم في انعاش الاقتصادي العراقي وتقلل الاعتماد على النفط الخام الذي يعاني من تقلبات في اسعاره بالسنوات الأخيرة”.

وأشار الكروي إلى “ضرورة الاسراع بحسم ملف استثمار الغاز المصاحب نظرا لتداعيات حرقه على البيئة ونشر الامراض السرطانية”.

ويحرق العراق الجزء الاكبر من الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقوله رغم انه يمثل ثروة طائلة يمكن ان تدر عليه ملايين الدولارات سنويا.انتهى/ 25 ف

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