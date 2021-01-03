2021/01/03 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة بغداد في العراق، عن المباشرة بتأمين الحماية للوقفات الاستذكارية لشهداء قادة النصر في العاصمة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعلن مباشرة تأمين الوقفات الاستذكارية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعلن مباشرة تأمين الوقفات الاستذكارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).