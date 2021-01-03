بيان حول وضعية الحقوق الشغلية - النهج الديمقراطي

2021/01/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي تشهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما الحقوق الشغلية، تدهورا مطردا، زاد من حدته الانعكاسات الوخيمة لاستمرار جائحة “كوفيد-19″-;-، التي لا تتورع السلطات والمشغلين عن استغلالها، لممارسة المزيد من الاجهاز على العديد من الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في استقرار العمل، والحصول على الأجر الكامل والمنصف، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية، والحماية ......





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