خبير: جهة استخبارية حاول ايقاف صادرات العراق النفطية من خلال الباخرة المفخخة

2021/01/03 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، الاحد، عن تورط جهة اجنبية استخبارية في تفخيخ سفينة داخل ميناء ام قصر، مبينا ان تلك الجهة تحاول ايقاف صادرت النفطية العراقية بشكل تام.

وقال الاعسم في تصريح لـ /المعلومة/ ان “ايجاد لغم بحري في بدن سفينة تجارية متعاقدة مع شركة سومو المسؤولة عن ملف تصدير النفط العراقي دليل واضح على تورط جهة استخبارية خارجية في تلك العملية”.

واضاف الاعسم، ان “تلك الجهة تحاول استهداف العراق في عمقه الاستراتيجي الاقتصادي وتعطيل معظم صادراته النفطية التي تمر عبر الجنوب”.

واوضح ان “التهديد البحري هو الاقوى منذ عام 2003 ولغاية الان كونه سيعرض العراق الى خسارة ثقة الشركاء لدوليين من خلال استيراد النفط او التبادل التجاري مع الموانئ العراقية مع تزامن تعهد الحكومة باكمال اكبر مشروع اقتصادي وهو ميناء الفاو الكبير الذي يعتبر الاساس في ربط العراق باوروبا واسيا “.انتهى/ 25د

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