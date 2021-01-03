متنبئ جوي: شتاء العام الحالي متأخر.. لا أمطار معتبرة ولا حتى أجواء شتوية

2021/01/03 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأحد، إلى ان الأجواء المستقرة والدافئة مستمرة في أغلب مناطق البلاد، فيما تشهد بعض مناطق البلاد أمطاراً يوم غد الإثنين.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح، إنه “لاتزال التوقعات تشير إلى الوضع السلبي مع الدخول في شهر كانون الثاني، فلا أمطار معتبرة ولا موجات باردة او حتى أجواء شتوية […]

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