متنبئ جوي: شتاء العام الحالي متأخر

2021/01/03 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأحد، إلى ان الأجواء المستقرة والدافئة مستمرة في أغلب مناطق البلاد، فيما تشهد بعض مناطق البلاد أمطاراً يوم غد الإثنين.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح، إنه “لاتزال التوقعات تشير إلى الوضع السلبي مع الدخول في شهر كانون الثاني، فلا أمطار معتبرة ولا موجات باردة او حتى أجواء شتوية كما هو المعتاد، ويعود سبب ذلك علميا إلى القيم السلبية التي يسجلها معامل التذبذب القطبي وتعمق مرتفع جوي (عازل)، لينتج عن ذلك استمرار الأجواء المستقرة والدافئة حتى منتصف الشهر كتوقع متوسط المدى”.وأضاف، أن “شتاء هذا العام للشرق المتوسط والعراق إضافة للجزيرة العربية يبدو أنه […]

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