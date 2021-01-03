جون جاك روسو، خطاب في العلوم والآداب - زهير الخويلدي

2021/01/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمةحول هذا السؤال الذي اقترحته نفس الأكاديمية: إذا كانت إعادة تأسيس العلوم والفنون قد ساعدت على تنقية الأخلاق.



أنا هنا، لأنه فهمهم، أوفيد.



هكذا يجيب روسو بالنفي على السؤال المطروح على المسابقة من قبل أكاديمية ديجون: "إذا كانت إعادة تأسيس العلوم والفنون ساهمت في تنقية الأعراف.



تظهر الحقائق أن الفساد يرافق الحضارة: شاهد مجتمع القرن الثامن عشر ومصر القديمة واليونان وروما.



على العكس من ذلك، كان ......





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