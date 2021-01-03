لا يرون … لكن اللهَ يرى! - فاطمة ناعوت

2021/01/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت دخلت السيدةُ إلى الغرفة وقالت للجالسين شيئًا.



لكن أحدًا من أفراد الأسرة لم ينتبه لوجودها ولا سمع أحدٌ ما قالت.



كررت قولها بصوت أعلى: (أخفضوا صوتَ التليفزيون، لو سمحتم!).



ولم يتحرك أحدٌ.



وفي أحد المساءات كانت وزوجها مدعويْن إلى حفل.



وبعد ثلاث ساعات حان وقت العودة للبيت.



بحثت عن زوجها الذي تركها ليتحدث مع أصدقائه.



وقفت أمامه وأشارت له مرّةً ومرّات.



لكنه لم ينتبه، وظل يتحدث إلى رفاقه! هنا أدركت أن زو ......





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