الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 6 - إسلام بحيري

2021/01/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري "لفترة طويلة كنت أتوقع ما أعرفه من نفسي وأريد أن أظهر.



فترة طويلة أطول مما يمكن أن نتذكره أنت وأنا، أطول من عمر هذا الكون مرات.



والآن أنت ترى إذن كم هي فتية وجديدة تجربة ظهوري لنفسي!"لقد فقدتني مرة أخرى.



تجربة ظهورك لنفسك؟= نعم.



دعني أشرح لك الأمر بهذه الطريقة:في البداية، كل ماهو موجود كان هناك، ولم يكن معه شيء آخر (1)هذا هو الشيء العظيم الذي أشار إليه المتصوفون منذ بداية الزما ......





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