أزمة طاقة جديدة بسبب الغاز الإيراني.. تركيا تدخل على الخط وحراك لاستجواب وزير الكهرباء

2021/01/03 | 09:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تصاعدت حدة أزمة الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد، وبعض المحافظات الوسطى، بعد أن قلصت إيران الصادرات الغازية، إلى خمسة ملايين متر مكعب في اليوم بعدما كانت تبلغ خمسين مليونا بسبب عدم دفع ديون مستحقة، فيما ذكر برلمانيون عن مساعٍ لإقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش بسبب التلكؤ الحاصل في ملف الطاقة.وقال مصدر …

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