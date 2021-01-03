2021/01/03 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في تصريح صحفي، إنه “من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس”.وأضافت، “اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: بوادر انتصار “مشروط” على الوباء هذا العام عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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