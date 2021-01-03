بالفيديو.. لحظة إستهداف سليماني والمهندس قرب مطار بغداد

2021/01/03 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أظهر مقطع فيديو لحظة إستهداف قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بغارة جوية قرب مطار بغداد، مطلع العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت مسؤوليتها عن مقتل سليماني والمهندس بعملية قصف صاروخي نفذتها طائرة مسيرة.

وردت ايران بدورها على اغتيال سليماني عبر توجيه ضربات للقواعد الامريكية في العراق.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، فيما شهدت الأيام الماضية أيضا ارتفاع منسوب التهديدات بين الطرفين.

وتعرضت السفارة الاميركية في بغداد الى عمليات قصف متكررة، كما اقتحم عدد كبير من المحتجين مبنى السفارة، بعد حادثة الاغتيال.

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