العبادي: التصعيد قد يدخل العراق في صراع مدمر

2021/01/03 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أن عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قبل عام من الآن كانت "تجاوزاً على سيادة العراق".

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