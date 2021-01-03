7 مزايا يخسرها البريطانيون إثر الخروج من الاتحاد الأوروبي

2021/01/03 | 09:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتهت الفترة الانتقالية لبريكست بعد استفتاء واحد في الاتحاد الأوروبي ومرور أربع سنوات ونصف، ودخلت اتفاقية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

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