صلاح الدين: حملة أمنية تسفر عن القبض على متهمين والعثور على قنبلة مدفع!

2021/01/03 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة صلاح الدين، الأحد، القبض على 3 متهمين، وعثرت على قنبلة مدفع، وذلك خلال عملية أمنية اجرتها في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، إن "مفارز مديرية شرطة صلاح الدين والمنشآت التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، نفذت حملة تفتيش واسعه في عموم اقضية المحافظة".

وتابع، أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على ٣ متهمين بمواد قانونية مختلفة"، مشيراً إلى "قيامها بإحالتهم إلى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

كما وأفادت المديرية بحسب البيان، "بقيام قوة الواجب بالتعاون مع قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين بناء على معلومات من العثور على قنبلة مدفع عيار ١٥٥ ملم من مخلفات داعش الإرهابي، تم رفعها من قبل خبير المتفجرات بدون حادث".

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