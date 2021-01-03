محكمة أمريكية ترفض دعوى عضو بالكونغرس لإبطال نتيجة الانتخابات

2021/01/03 | 09:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفضت محكمة استئناف أمريكية يوم السبت، طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتيح لنائب الرئيس مايك بنس إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف قرار قاض اتحادي يوم الجمعة، برفض دعوى النائب لوي جومرت التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونغرس يوم الأربعاء للتصديق رسمياً على نتيجة الانتخابات.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتخابات شهدت تزويراً واسع النطاق ويرفض حتى الآن الإقرار بالهزيمة.

ورفع جومرت حليف ترامب الوثيق، الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا، قائلاً إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ.

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