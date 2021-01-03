برلماني: العراق يحرق غازا يكفي لانتاج 5 الاف ميكاواط

2021/01/03 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، الاحد، أن العراق يحرق غازا يكفي لانتاج اكثر من 5 الاف ميكاواط .

وقال الكروي في حديث صحفي،ان” حقول النفط تحرق الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج والذي تصل كميته الى 18 مليار م/2 سنويا وهي كمية كبيرة جدا لو تم استغلالها بالشكل الصحيح ستكون كافية لانتاج اكثر من 5 الاف ميكا واط وتحقق ايرادات مالية تصل الى عشرات الملايين من الدولارات”.

واضاف الكروي،ان” العراق يملك الكثير من الثروات المهدورة خاصة الغاز الطبيعي في ظل جود احتياطات عملاقة يمكن ان تتحول الى نافذة كبيرة لايرادات تسهم في انعاش الاقتصادي العراقي وتقلل الاعتماد على النفط الخام الذي يعاني من تقلبات في اسعاره بالسنوات الأخيرة”.

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