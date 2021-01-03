عدم وجود جدول برواتب موظفي كردستان ينذر بتظاهرات عارمة جديدة

2021/01/03 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

قال عضو حراك الجيل الجديد، دياري أنور، اليوم الأحد (3 كانون الثاني 2021)، أن صبر المواطنين في الإقليم بدأ ينفذ خاصة في ظل عدم وجود مصداقية لدى حكومة الإقليم بخصوص رواتب الموظفين.

وقبل نهاية العام المنصرم، وتحديداً في الثاني من 2 كانون الأول 2020، بدأت التظاهرات تجتاح مدن السليمانية احتجاجا على تأخير صرف رواتب الموظفين وتدهور الوضع الاقتصادي.

بعدها بدأت تتصاعد حدة الاحتجاجات التي وصلت الى حرق المقار الحزبية في مختلف مناطق محافظة السليمانية، حيث واجهتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع وسط اطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر حمايات المقار الحزبية والتي سقط على اثرها عدد من القتلى والجرحى، في محاولة لفض التجمعات التي اعتبرتها غير مرخصة.

واضاف أنور في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات في السليمانية ومدن كردستان مرشحة لتعود بشكل أقوى خاصة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم وجود جدول لتوزيع رواتب الموظفين حتى الآن".

وتابع انه "خلال عام 2020 لم يتسلم الموظفين في الإقليم رواتب 7 أشهر"، ماضياً بالقول "كما انه لا احد يعرف مصيرها حتى الآن، ولا يوجد وقت معين لتوزيع الرواتب".

وبخصوص الانباء التي تتحدث عن وجود اتفاق جديد بين بغداد واربيل لتوزيع رواتب موظفي الاقليم، علق أنور بالقول "ما يجري الحديث عن وجود اتفاق بين بغداد وأربيل بخصوص الرواتب والمستحقات المالية، مجرد حديث إعلامي في محاولة لتهدئة الشارع الغاضب".

وأشار إلى أن "صبر المواطنين بدأ ينفذ، نتيجة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة مع صعود أسعار المواد الغذائية، بشكل عام نتيجة رفع سعر صرف الدولار".

واردف "الوضع الحالي في كردستان ينذر بكارثة اقتصادية وشلل عام لمختلف القطاعات"، قائلاً ان "الشعب لن ينتظر طويلا، هذه المرة".

وطالب "حكومة الاقليم بإيجاد الحلول وتوقيع اتفاق حقيقي مع بغداد دون إضاعة الوقت بالسفرات واللقاءات عديمة الفائدة".

وفي وقت سابق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أن رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني سيجري زيارة إلى العاصمة بغداد بعد عطلة رأس السنة، فيما أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق يتم بعد حصول ضمان الكتل السياسية على دعمه.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زيارة بارزاني تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، وسيتم خلالها اجراء العديد من الاجتماعات والحوارات".

وأضاف، أن "بارزاني سيلتقي زعامات الكتل السياسية، لأنه يريد ضمان الحصول على دعم تلك الكتل للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بخصوص حصة الإقليم من الموازنة، لأن الحكومة ليس باستطاعتها تنفيذ الاتفاق".

وتابع قائلاً: "لا توجد رقابة على مجلس النواب بسبب الفراغ الدستوري نتيجة غياب المحكمة الاتحادية، وهذا يجعل الاتفاقات والقوانين عرضة للخرق، لذلك نسعى للحصول على ضمانات سياسية قبل المباشرة بالتصويت على الموازنة".

قبل ذلك، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أن حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 هي 12%.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة العام المقبل تحتاج الى توافق سياسي مع الكتل النيابية، من أجل تمريرها، وخاصة فيما يتعلق بحصة الإقليم البالغة 12 % من موازنة 2021".

وتابع: "اعتقد أن الموازنة ستمرر رغم أنها تمر حالياً بمرحلة من النقاشات والاعتراضات الطبيعية"، مشيراً إلى أن "حصة الإقليم من الموازنة تبلغ 13 تريليون دينار سنويا/ بما فيها رواتب الموظفين والبيشمركة والموازنة المخصصة للمشاريع التنموية وهي نسبة جيدة".

وتابع قائلاً: "نحتاج إلى وحدة الموقف الكردي في بغداد، بما يخص التفاهمات مع الكتل السياسية قبل طرحها على التصويت الأولي في مجلس النواب".

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