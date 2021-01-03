عمليات البصرة تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة

2021/01/03 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، حرصها على انهاء "الدكات" العشائرية وضبط السلاح المنفلت في المحافظة لحصر السلاح بيد الدولة....

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