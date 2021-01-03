11 نائبا جمهوريا سيرفضون المصادقة على فوز بايدن

2021/01/03 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن أحد عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، أنهم سيرفضون مصادقة الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وحتى الآن، أعلن عضو واحد هو جوش هولي نيته رفض فوز بايدن الأربعاء، في خطوة نادرة تهدد بإحداث انقسام داخل الحزب الجمهوري.

وقال الأعضاء الأحد عشر في بيان “على الكونغرس أن يسمي فورا لجنة انتخابية، مع سلطة كاملة للتحقيق” في “تزوير انتخابي” محتمل، في موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بهزيمته منذ شهرين.

وأضاف هؤلاء بقيادة سناتور تكساس النافذ تيد كروز أن على هذه اللجنة “أن تجري تدقيقا عاجلا خلال عشرة أيام في نتائج الولايات” حيث كان المرشحان متقاربين، مؤكدين أنه إذا لم يحصل ذلك “فسنصوت في السادس من يناير رفضا لأصوات الناخبين في الولايات غير المحسومة”.

وصادق المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر على فوز بايدن بأصوات 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب.

ويلتئم مجلسا النواب والشيوخ الأربعاء لتأكيد هذه النتيجة، في آلية تعتبر تقليدية، لكن الرئيس المنتهية ولايته لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته، ودعا أنصاره الى التجمع في واشنطن في اليوم المذكور.



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