2021/01/03 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقدمت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي بالشكر والتقدير إلى المدرب أحمد خلف ومدرب الحراس عبد الكريم ناعم على كل ما قدماه من عمل بتفان وإخلاص خدمة "للأنيق" خلال الفترة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية الطاقم التدريبي المؤقت للطلبة في مواجهة أربيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية الطاقم التدريبي المؤقت للطلبة في مواجهة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).