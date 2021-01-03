طقس العراق.. لا أمطار هذا الأسبوع وجدول للحرارة

2021/01/03 | 09:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، حالة الطقس الجوية للأيام الاربعة المقبلة.

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