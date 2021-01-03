العراق يقدم “تفسيرًا” عن سبب عدم اعادة ايران ضخ الغاز رغم التوصل لاتفاق

2021/01/03 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالرغم من مرور 5 أيام على اعلان الجانبين العراقي والايراني التوصل الى اتفاق لاعادة ضخ الغاز من ايران الى محطات توليد الكهرباء العراقية، إلا ان الجانب الايراني لم يقم بضخ الغاز حتى الان.

وكشفت وزارة الكهرباء ما من شأنه ان يفسر سبب عدم اعادة ضخ الغاز، حيث قال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “اعادة ضخ الغاز الايراني يحتاج الى موافقات من الجانب الحكومي الايراني”، لافتا الى ان “الاتفاق كان مبدئي مع وزير الطاقة الايراني وان اعادة ضخ الغاز يتعدى صلاحياته”.

وبين ان “انفراج االازمة حاضر الى انه يحتج الى موافقات”.

وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردکانیان زار على رأس وفد العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي ونقل خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي “تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية ومالية”.

وكان من المفترض وبحسب الاتفاق ان تبدأ ايران باعادة ضخ الغاز منذ الاربعاء الماضي بحسبما قالت وزارة الكهرباء العراقية والبالغة 50 مليون متر مكعب”.

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