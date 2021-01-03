البرلمان يعتزم مناقشة مشروع قانون الموازنة

2021/01/03 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يعتزم مجلس النواب اليوم الاحد الشروع بمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة للبلاد.

واشارت النائبة زهرة البجاري الى ان “البرلمان سيعمل على مناقشة الموازنة بشكل تفصيلي وتشخيص الملاحظات عليها واجراء التعديلات اللازمة”.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد وجه بالغاء عطلة البرلمان من اجل تمرير الموازنة وبقية القرارات المهمة.

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