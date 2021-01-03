أمريكا تسجل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بكورونا

2021/01/03 | 10:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجّلت الولايات المتحدة السبت رقماً قياسياً جديداً في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

بذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.

ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصاً جراء كوفيد-19 في البلاد.

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