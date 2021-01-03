حملة الاستقالات مستمرة.. استقالة مدرب الطلبة ومساعده

2021/01/03 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قدم مدرب فريق الطلبة بكرة القدم أحمد خلف، ومساعده مدرب حراس المرمرمى كريم ناعم استقالتهما من تدريب الفريق الكروي بالنادي بعد الخسارة من الكرخ في الجولة 12 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت إدارة النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيأة الادارية لنادي الطلبة تتقدم بالشكر والتقدير الى المدرب احمد خلف ومدرب الحراس الكابتن عبد الكريم ناعم على كل ما قدماه من عمل بتفاني واخلاص خدمة للانيق خلال الفترة الماضية".

واضافت،" وتؤكد ادارة النادي انها تثمن الدور الكبير الذي قدمه المدربان احمد خلف ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم بعد اعتذارهما عن إكمال مسيرتهما مع النادي وفي الوقت الذي نثمن فيه دور الكادر التدريبي تعلن الهيأة الادارية ان المدرب عبد الكريم ناعم سيتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة امام فريق اربيل وان الكادر المساعد المؤلف من الكابتن فريد مجيد والكابتن ابراهيم عبد نادر سيقودان الفريق في المباراة المقبلة امام اربيل ضمن الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز".

وكان فريق الطلبة قد خسر يوم الجمعة الماضي، من الكرخ 1-2 في الجولة 12 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

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