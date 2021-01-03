القبض على أربعة من كبار المتاجرين بالمواد المخدرة في ديالى

2021/01/03 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، القبض على اربعة من كبار تجار المخدرات في المحافظة .وقالت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز ودوريات من شرطة ديالى، تمكنت وبالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على (٤) من كبار تجار المخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة في المحافظة".وذكر قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري ان "الممارسات الامنية المشتركة مع قسم شؤون المخدرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، وبالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية المتمثلة بـ اللواء مازن كامل منصور لمحاربة الظواهر السلبية من خلال برامجها لتوعية المواطنين من مخاطرها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والنفسية على الفرد والمجتمع فضلاً عن ملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة وتقديمهم للعدالة ".

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