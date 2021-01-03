سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية يلامس السعر الحكومي.. ألفا دينار بين البيع والشراء

2021/01/03 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، أمام الدينار العراقي ارتفاعاً جديداً بعد ما كان يوم أمس 144،300 دينار في أغلب محافظات العراق.

وجاء سعر بيع الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة العراقية، بـ 145,000 ألف دينار، أما سعر شراء الدولار فهو 143,000.

وقررت وزارة المالية، بيع الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً إلى البنك المركزي، ليبيعه الأخير إلى مكاتب الصيرفة بـ 1460 ديناراً للدولار والواحد، و1470 ديناراً للمواطنين.

ورأت الحكومة العراقية، أن هذه السياسة المالية التي تتخذها بشأنها أن تعالج الوضع الاقتصادي في العراق، وتقليل الاعتماد على النفط، وتشجيع المنتوج المحلي، وتقليل الاستيراد.

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