لتأمين مسيرات إحياء ذكرى قادة النصر.. بغداد تقطع بعض الطرق

2021/01/03 | 10:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية المرور العامة العراقية، قرارا بقطع بعض الطرق في العاصمة بغداد لتأمين المسيرات التأبينية في ذكرى استشهاد قادة الحشد الشعبي....

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