المحاولة الأخيرة.. 11 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي سيرفضون المصادقة على فوز بايدن

2021/01/03 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أحد عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي أنهم سيعارضون مصادقة الكونغرس الاسبوع المقبل على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في محاولة أخيرة ونادرة يدعمها الرئيس اللأميركي دونالد ترامب للطعن في فوز الديموقراطي جو بايدن، وتهدد بإحداث انقسام داخل حزبهم.

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