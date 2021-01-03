ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار صباح اليوم

2021/01/03 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأحد، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 3 كانون الثاني 2021، في بورصة الكفاح ببغداد 144,000 دينارا، فيما تراوحت اسعار مكاتب الصيرفة بين سعر بيع الدولار 144,500 دينار سعر شراء الدولار 143,500 (تقريبي).

البصرة / بورصة

143,600

اربيل بورصة

143,800

السليمانية

144,000

الموصل / جملة

143,800

وبلغ سعر الدولار مقابل التومان الايراني في بغداد 100 دولار 2575 تومان

ر.إ

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