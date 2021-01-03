2021/01/03 | 10:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية لهذا اليوم الاحد 3 كانون الثاني 2021:

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

144,000

….

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

143,500

144,500

———————

البصرة / بورصة

143,600

—-—————-

اربيل بورصة

143,800

———————

السليمانية

144,000

———————

الموصل / جملة

143,800

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارقام جديدة لاسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارقام جديدة لاسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).