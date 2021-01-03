البعيجي يطالب بإعلان نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

2021/01/03 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب منصور البعيجي، الاحد، الحكومة العراقية والجهات المعنية بلاسراع بأعلان نتائج التحقيق بحق المتورطين بأستهداف قادة النصر داخل مطار بغداد الدولي امام الشعب العراقي.وقال البعيجي في بيان صحفي ان “الذكرى الاولى لأستهداف قادة النصر يجب ان يتم خلالها كشف كل من تورط بهذه الجريمة وعدم الرضوخ الى اي ضغوط امريكية او غيرها […]

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