الدولار ينخفض في العراق

2021/01/03 | 10:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنخفضت أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الأحد.

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