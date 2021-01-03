حذر من التسويف.. البعيجي يطالب بإعلان نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

2021/01/03 | 10:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب منصور البعيجي، الاحد، الحكومة العراقية والجهات المعنية بلاسراع بأعلان نتائج التحقيق بحق المتورطين بأستهداف قادة النصر داخل مطار بغداد الدولي امام الشعب العراقي.

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