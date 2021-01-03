طبيب اخصائي: اقليم كوردستان ليس بعيدا عن كورونا المتحور

2021/01/03 | 10:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد طبيب اخصائي ان اقليم كوردستان ليس بعيدا عن مخاطر ظهور فايروس كورونا المتحور، مؤكدا انه ليس اخطر من السابق.

وقال الدكتور هيرش حيدر رئيس فريق مواجهة فايروس كورونا في محافظة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اقليم كوردستان ليس بعيدا عن احتمالات ظهور اصابات بفايروس كورونا المتحور، لان الفايروس الجديد ظهر في اغلب الدول المجاورة لاقليم كوردستان.

واضاف: ان الفايروس الجديد هو طفرة حدثت في الفايروس القديم وجميع المعلومات الاولية تؤكد بانه ليس اخطر من السابق لكنه اسرع في الانتقال.

واوضح: ان نفس بروتوكولات العلاج التي استخدمت مع فايروس كورونا القديم هي نفسها التي تستخدم مع الفايروس المتحور.

ودعا الدكتور هيرش حيدر جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، مؤكدا ان الاجراءات الوقائية هي السبيل الوحيد لمحاربة فايروس كورونا القديم والمتحور.

PUKmedia خاص

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