نائب يدعو للإسراع بإعلان نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر

2021/01/03 | 10:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالب النائب منصور البعيجي، الاحد، الحكومة العراقية والجهات المعنية بالإسراع في اعلان وكشف نتائج التحقيق بحق المتورطين باستهداف قادة النصر داخل مطار بغداد الدولي امام الشعب العراقي حتى يعرف من هم المتورطين والمتآمرين عليه .وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الذكرى الاولى لأستهداف قادة النصر يجب ان يتم خلالها كشف كل من تورط بهذه الجريمة وعدم الرضوخ الى اي ضغوط امريكية او غيرها لتسويف هذه النتائج اوتأخير اعلانها اكراما للدماء الزكية التي استهدفتها قوى الشر داخل أراضينا”.وأضاف أن “استهداف قادة النصر هي خسارة كبيرة لايمكن ان تعوض ولايمكن ان نكران الدور الكبير الذي قام به الشهداء اثناء معارك عصابات داعش الامريكية التي لولا هؤلاء القادة وابناء المقاومة من الحشد الشعبي والقوات الامنية الاخرى لاجتاحة عصابات داعش المنطقة بأكملها .وتابع البعيجي أن “على الحكومة العراقية ان تطبق ماصوت عليه البرلمان باخراج القوات الاجنبية وعدم المجاملة لاي طرف كان لاننا صوتنا باخراج هذه القوات على اعتبار ان اخراجها اقل رد على جريمة استهدافهم ولامكان لبقائهم على اراضينا مهما كان السبب”.



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