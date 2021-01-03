الدفاع تشكل لجنة تحقيق” فورية” في هجوم حلوان بديالى

2021/01/03 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في هجوم ارهابي استهدف قطعات الجيش في ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحصيلة النهائية لضحايا هجوم داعش على قطعات الجيش العراقي في منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس اسفرت عن سقوط شهيد و7 جرحى بينهم حالات حرجة لافتا الى ان ماحدث يدلل على خطورة الارهاب”.واضاف العزاوي، ان” وزارة الدفاع شكلت لجنة تحقيق فورية وعاجلة لبيان ملابسات ماحصل خاصة وانه خرق امني خطير في قاطع ستراتيجي”، لافتا الى ان “اللجنة ستتخذ سلسلة اجراءات لتامين المنطقة ومنع تكرار ماحصل”.وكان تنظيم “ داعش” الاجرامي هاجم في ساعة متاخرة من مساء يوم امس نقاط مرابطة للجيش في منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء من خلال اسلحة القنص ما ادى الى سقوط ضحايا.انتهى 25 ف

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