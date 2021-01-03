العبادي يتحدث عن التصعيد وما يجره على العراق من صراع مدمر

2021/01/03 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أن عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، قبل عام من الآن كانت “تجاوزاً على سيادة العراق”.وقال العبادي في تغريدة على منصة تويتر وتابعه “النور نيوز” اليوم “تمر الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جراءها قادة قاتلوا …

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