الالاف يتوافدون على ساحة التحرير للمشاركة بـ”تظاهرة السيادة”

2021/01/03 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..توافد الالاف من المواطنين، الاحد، على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.وقال مراسل /المعلومة/، إن الالاف من المواطنين بدأوا منذ ساعات الصباح الأولى بالتوافد على ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة.وأضاف، أن عشرات الحافلات ماتزال تدخل الى العاصمة من جميع بوابتها قادمة من مختلف المحافظات للمشاركة في التظاهرة واحياء الذكرى.



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