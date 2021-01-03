مصدر حكومي :ازمة الغاز الايراني قد تطول وبغداد ترفض دفع غرامات تاخيرية لطهران

2021/01/03 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر حكومي مطلع ان ازمة الغاز

الايراني قد تطول موضحا ان الجانب

الايراني وضع غرامات تاخيرية تقدر

بمليار و800 مليون دولار فوق المبلغ

الاصلي الذي بذمة العراق

واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه

لوكال

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