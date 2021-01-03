الفياض ينعى قادة النصر: سنظل كما ربيانا ولن نخذلهما أبداً

2021/01/03 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية الذكرى السنوية الأولى، لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، أن “طريق الجهاد والتضحية ما زال طويلاً”، متعهداً … Readmore

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