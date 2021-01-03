مواجهة مرتقبة بين برشلونة وهويسكا.. جدول مباريات الليغا اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2021/01/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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تقام اليوم الاحد (3 كانون الثاني 2021)، عدد من المباريات ضمن الجولة 17 من عمر مسابقة الليغا .

ويشهد جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم مواجهة مرتقبة بين برشلونة ومضيفه هويسكا على ملعب إلـ (ألكوراز)، ويستقبل ديبورتيفو ألافيس نظيره أتلتيكو مدريد، كما يحل إلتشي ضيفًا على أتلتيك بيلباو، ويلاقي ريال سوسيداد ضيفه أوساسونا.

أتلتيك بيلباو وإلتشي..



تقام في تمام الساعة، (4 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد ..



تقام في تمام الساعة، (6:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

ريال سوسيداد وأوساسونا..



تقام في تمام الساعة، (8:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

هويسكا وبرشلونة ..



تقام في تمام الساعة، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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