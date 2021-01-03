الهند توافق على الاستخدام الطارئ لـ ’’بهارات’’ في مواجهة فيروس كورونا

2021/01/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت هيئة تنظيم الأدوية الهندية إنها أعطت الموافقة النهائية للاستخدام الطارئ للقاحين لفيروس كورونا أحدهما طورته "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد والآخر شركة بهارات بايوتك المحلية.

وسيمهد هذا القرار الطريق لبدء عملية التلقيح في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والتي لديها بعد الولايات المتحدة، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

من الجدير ذكره، أن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في الهند وصل إلى 10,324,631، بينما تم تسجيل 149,471 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد ومتابعة إصابات كورونا في دول العالم.

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