احلام اللامي : ضمان نجاح الانتخابات وقانونية نتائجها بوجود المحكمة الاتحادية

2021/01/03 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت نقيب المحامين السابق احلام اللامي اهمية تشريع البرلمان قانون المحكمة الاتحادية.وقالت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان ضمان نجاح الانتخابات وقانونية نتائجها بوجود المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".ودعت اللامي البرلمان الى الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية ، اضافة للقوانين الملحة الاخرى ، ومنها الموازنة العامة للعام الحالي.ومن المقرر ان يستأنف البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة جلساته للنظر في القوانين المهمة وتشريعها ./انتهى3

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