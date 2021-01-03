بدء توافد الالاف من المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط بغداد

2021/01/03 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأ الآلاف من المواطنين بالتوافد الى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة بتظاهرة الشهادة والسيادة بمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر.وشاركت عشرات العجلات بنقل المشاركين القادمين من المحافظات الى مكان التظاهرة ، في الوقت الذي اغلقت فيه القوات الامنية جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير ، و انتشرت بشكل مكثف حولها.ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة في الساعة الواحدة ظهرا./انتهى3

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