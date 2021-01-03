الكاظمي يشدد بأنه لن يسمح بأنهيار العراق وافلاسه وسط الازمة المالية

2021/01/03 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول كلمة له بعد حلول عام 2021، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الدولة العراقية استعادت في 6 أشهر الماضية “عافيتها وثقتها بإمكاناتها”، مشدداً على أنه لن يسمح بانهيار العراق أو إفلاسه، وسط الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.… Readmore

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