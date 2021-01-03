السلبيات التي تفرزها وصفة صندوق النقد الدولي - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/03 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي هل صحيح أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطروحة ضمن وصفة صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة ستؤمن تطوراً حقيقياً على عكس التجارب السابقة في مختلف أقطار العالم في ظروف الأزمة الاقتصادية وفي ظروف الفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الراهن في بلادنا – إن (الإصلاحات الاقتصادية) التي تعتبر وصفة صندوق النقد الدولي في تطبيق الخصخصة لا يمكن الرهان عليها في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للعراق لأنها تؤدي إ ......





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