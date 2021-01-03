الديمقراطية - سعيد الوجاني

2021/01/03 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني اذا كانت الدولة او الحكومة العميقة ، او ما يسمى بحكومة الظل هي من تتولى الحكم في فرنسا وفي اسبانيا ....



لخ ، وليس الشعب الذي يستعمل ككمبراس ينتهي دوره عند وضع ورقة الانتخاب في صندوق الانتخاب ، وليتولى من بعده السلطة ، طبقة لم تشارك أصلا في الانتخابات رغم انها كانت توجهها عن بعد ....واذا كانت نفس الحكومة ، حكومة الظل التي لا تتغير، هي من يحكم في الولايات المتحدة الامريكية ، والكل يتذكر مهزلة ال ......





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